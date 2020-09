Toffoli nega pedido de Witzel para adiar julgamento no STJ Governador do Rio de Janeiro foi afastado na última sexta-feira (28) após determinação do ministro Benedito Gonçalves. Corte Especial analisa caso

Na imagem, ministro Dias Toffoli Fellipe Sampaio/SCO/STF - 03.08.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, negou nesta terça-feira (2) pedido da defesa de Wilson Witzel (PSC) para adiar o julgamento do STJ (Superior Tribunal de Justiça), iniciado às 14h15.

O julgamento da Corte Especial analisa neste momento a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que determinou o afastamento por 180 dias de Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro, sob suspeita de desvios de dinheiro destinados a saúde em meio a pandemia do novo coronavírus. O suspeito nega as acusações.

A Corte Especial é composta por 15 ministros, que analisam a determinação de Gonçalves - para manter a decisão são necessários, ao menos, 10 votos. Até o momento, quatro ministros se declararam impedidos de julgar Witzel. São eles: Felix Fischer, João Otávio Noronha, Herman Benjamin e Jorge Mussi.