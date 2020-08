Toffoli recebe alta após suspeita de contaminação por ar-condicionado Presidente do STF ficou internado por cinco dias com pneumonite. Infecção por covid-19 foi descartada e médicos suspeitam de ácaros

Ministro Dias Toffoli antes da internação, com corte na testa Nelson Jr./SCO/STF - 05.08.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, recebeu alta médica do hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira (14), e já está em casa. Ele foi internado no último domingo (9) com pneumonite por hipersensibilidade ou alérgica. Exames para covid-19 descartaram a infecção pelo vírus.

A principal suspeita dos médicos ainda é a de que a pneumonite tenha relação com a exposição a fungos, ácaros ou bactérias espalhados pelo ambiente de trabalho e por isso eles recomendaram uma revisão do sistema de ar-condicionado da Suprema Corte.

Essa é a segunda internação do ministro em menos de um mês. No dia 19 de julho, o presidente foi internado após uma queda em casa, que provocou um corte na testa.