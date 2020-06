Toffoli tem alta e deixa hospital, mas fica fora do STF por mais 7 dias Presidente do STF foi internado há uma semana para retirar um pequeno abscesso e apresentou problemas respiratórios, mas covid foi descartada

Toffoli foi internado para a retirada de um abscesso Nelson Jr./SCO/STF - 06.05.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Antônio Dias Toffoli, recebeu alta médica e deixou o hospital DF Star ontem, informou a Corte neste domingo (31).

Toffoli já está em casa, mas permanecerá distante do STF, uma vez que está de licença-médica até o próximo domingo (7).

Nesse período, o ministro Luiz Fux continua na presidência da Corte.

Toffoli foi hospitalizado no dia 23 de maio para a drenagem e retirada de um pequeno abcesso. No mesmo dia, porém, o ministro apresentou alguns problemas respiratórios, o que fez a equipe médica suspeitar de infecção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19. O ministro chegou a ter pneumonia.

O resultado do primeiro teste do presidente do Supremo deu negativo para a covid-19. Na contraprova, que é o segundo exame feito para detectar o vírus, o teste deu negativo novamente, o que afastou a possibilidade de Toffoli ter sido infectado com o novo coronavírus.

*Com a colaboração de Raphael Hakime, do R7