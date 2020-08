Toffoli tem diagnóstico negativo para covid-19, mas segue internado Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli está internado no quarto com pneumonite possivelmente causada por fungos e bactérias

Ministro está internado por pneumonite causada por fungos ou bactérias Nelson Jr./SCO/STF - 05.08.2020

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli obteve, nesta terça-feira (11), um diagnóstico médico de pneumonite causada por fungos ou bactérias. Foram descartadas infecções virais por covid-19. Segundo o boletim médico, o ministro está "em perfeita condições" de saúde, após duas internações em razão do quadro respiratório.

Segundo o boletim mpedico, a pneumonite foi provocada por hipersensibilidade causada por algum agente possível do meio ambiente. O diagnóstico também indicou a alta probabilidade de a reação alérgica ter sido causada em razão das instalações prediais, em especial pelos sistemas de ar condicionado.

Em razão disso, a cardiologista intensivista Ludhmilla Hajjar, uma das profissionais que assina o boltetim, indicou ao Supremo Tribunal Federal a realização de um estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial de ar condicionado. O ministro está internado no quarto e passa bem, mas ainda sem previsão de alta.

O boletim médico é assinado pelo pneumologista e diretor geral do Hospital Copa Star, Dr. João Pantoja, a cardiologista do Hospital Villa Nova Star, Ludhmila Abrahão Hajjar e o diretor geral do DF Star, Dr. Pedro Henrique Loretti.