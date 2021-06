Tomar a segunda dose de vacina pode render prêmio no Maranhão População do Estado que comparecer para completar a imunização, pode concorrer a prêmios de até R$ 10 mil

O índice de vacinados com as duas doses ainda não chega a 12% da população brasileira Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 19.06.2021

Enquanto alguns brasileiros desembolsam até R$ 15 mil em pacotes turísticos para ir aos Estados Unidos se vacinar contra a covid-19, no Maranhão aparecer para tomar a segunda dose do imunizante pode render até R$ 10 mil. O governo do Estado lançou na última semana uma campanha para incentivar seus moradores a se imunizarem e concorrerem a prêmios em dinheiro.

Ao todo serão sorteados 700 prêmios de R$ 1 mil, 200 de R$ 5 mil e 100 prêmios de R$ 10 mil. Em entrevista ao Estadão, o governador Flávio Dino (recém filiado ao PSB) afirma que seu governo deve investir cerca de R$ 3 milhões nessa ação.

A covid-19 já matou mais de 511 mil pessoas no país. O índice de vacinados com as duas doses ainda não chega a 12% da população brasileira.

Segundo ele, os efeitos já são sentidos desde que essa e outra ação, os arraiais de vacinação (mutirão de imunização), foram lançadas. O primeiro sorteio foi realizado na sexta-feira, 25. O próximo deve ocorrer em 15 dias. “Desde que foram lançados a curva de vacinação cresceu nitidamente”, diz Dino.

Até a última semana, o Estado tinha cera de 160 mil pessoas que não haviam comparecido para tomar a segunda dose da vacina, segundo o governador. Dino afirma que, apesar disso, o índice de vacinação deve avançar. “A média na Ilha de São Luís, composta por quatro municípios, está em 60%. Em um deles, Raposa, o índice chegou a 95%”, afirma.

Há um mês, a situação no Estado e no país foi ameaçada pela detecção do primeiro caso de paciente infectado pela cepa indiana do coronavirus, a variante Delta. Trata-se de um homem, um indiano de 54 anos, tripulante do navio MV Shandong.

Desde então, a embarcação está ancorada distante 60 km da costa maranhense. Na última semana, os tripulantes foram testados mais uma vez e nenhum deles está contaminado, diz Dino. O indiano continua internado em São Luís após sucessivas recaídas.

No Reino Unido, essa cepa ameaça agora o processo de reabertura - ela é até 40% mais contagiosa que a variante britânica.

No Brasil, para tentar conter a entrada da variante indiana, o Ministério da Saúde impôs barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias.

Na sexta-feira, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 69.652.020, o equivalente a 32,89% da população total. Entre os quase 70 milhões de vacinados, 25,2 milhões receberam a segunda dose, o que representa 11,91% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul continua como o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 39,21% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Amapá, onde 21,41% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (17,6 milhões), seguido por Minas Gerais (6,75 milhões) e Rio de Janeiro (4,71 milhões), que ultrapassou a a Bahia nesta sexta por menos de 30 mil doses administradas.

Entenda o intervalo entre as doses de vacina e importância da 2ª dose

























Para oferecer imunidade completa, as vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer exigem duas doses. Apenas a vacina da Johnson dispõe de dose única EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

O que acontece com quem não toma a segunda dose? Como são determinados os intervalos entre as doses? “Se você tomar uma dose só [de uma vacina que exige duas doses] a sua resposta imunológica não vai ser tão boa quanto com a segunda dose. Esses intervalos de doses são pesquisados por meio de estudos clínicos das fases 2 e 3. Neles, são testados intervalos de 14, 21, 28 dias, 1 e 2 meses, nos quais serão avaliadas as melhores respostas imunológicas”, explica o infectologista Munir Ayub EFE/EPA/BAGUS INDAHONO

Qual a função da segunda dose? Segundo o infectologista, a primeira dose serve para estimular a produção de anticorpos e das chamadas ‘células de memória’ que irão proteger o corpo. Já a segunda dose faz com que o corpo produza mais anticorpos e aqueles de longa duração, resultando em uma resposta imunológica mais completa Pixazbay

Qual a importância da aplicação da segunda dose da vacina? A porcentagem de eficácia de cada vacina se refere ao esquema vacinal completo, ou seja, duas doses no caso da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, e uma dose no caso da Johnson, ressalta o especialista. 'Algumas vacinas já produzem uma certa eficácia já na primeira dose, mas para conseguir a eficácia completa é preciso fazer duas doses de vacina da maioria delas” explica Ayub EFE/ J. L. Cereijido / POOL / Archivo

A CoronaVac apresenta 50% de eficácia após a primeira dose e 62% após a segunda, segundo o Instituto Butantan, que produz a vacina. A vacina possui proteção contra as variantes Gama (brasileira), Alfa (do Reino Unido) e Beta (África do Sul). A segunda dose deve ser tomada com o intervalo de 14 a 28 dias, segundo a bula do imunizante Daniel Becerril/Reuters - 25.05.2021

A vacina da AstraZeneca possui eficácia de 76% após a primeira dose e de 82,4% após a segunda, segundo estudo publicado na revista científica Lancet . Recentemente, o serviço de saúde britânico PHE (Public Health England) anunciou que a porcentagem pode chegar a 90% após a segunda aplicação. A vacina tem eficácia contra a cepa Gama, mas não neutraliza a variante Beta, também segundo o PHE. Esta vacina, assim como o imunizante da Pfizer, apresenta eficácia contra a variante Delta, de origem indiana. O período entre as doses é de 3 meses

Mast Irham / EFE - Arquivo

A vacina da Pfizer possui 80% de proteção após a primeira dose e pode subir para mais de 95% em casos sintomáticos após a segunda aplicação, segundo uma pesquisa realizada em Israel e publicada pelo JAMA (Journal of the American Medical Association). A vacina se mostrou eficaz contra a variante Alfa, Beta e Gama. A Pfizer divulgou recentemente que o imunizante também protege contra a variante Delta. No Brasil, assim como no Reino Unido, a vacina está sendo aplicada com intervalo de 3 meses, diferente do recomendado pelo fabricante, de 21 dias

