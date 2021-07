Tóquio 2020: veja a programação do Brasil no terceiro dia de Olimpíada Tem as estreias do surfe, skate e vela na noite deste sábado (24); futebol masculino e vôlei feminino jogam na manhã deste domingo

Gabriel Medina começa a disputar o torneio de surfe Olivier MORIN/AFP 23.07.21

Veja abaixo as competições com atletas do Brasil na Olimpíada de Tóquio 2020 nesta noite de sábado (24) e madrugada/manhã de domingo (25) no horário de Brasília:



19h00 - Surfe: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima (BRA)

20h30 - Skate street: Felipe Gustavo, Giovanni Viana, Kelvin Hoefler (BRA)

23h00 - Vôlei de praia masculino: Evandro/Bruno (BRA) x Grimalt/Grimalt (CHI)

23h00 - Handebol feminino: BRASIL x Rússia

23h00 - Judô: até 52 kg Larissa Pimenta (BRA) x Agata Perenc (POL)

23h00 - Judô: até 66 kg Daniel Cargnin (BRA) x Mohame Abdelmawgoud (EGY)

00h10 - Remo - Single skiff (m) - Lucas Verthien (BRA)

01h02 - Taekwondo - até 68 kg (m): Edival Marques (BRA) x Hakan Recber (TUR)

01h47 - Canoagem Slalom: K1 feminino - Ana Sátila (BRA) - classificatórias

02h35 - Vela: Laser - regatas 1 e 2 - Robert Scheidt (BRA)

03h00 - Vela: RS:X (f) regatas 1 a 3 - Patrícia Freitas (BRA)

05h00 - Adestramento individual: João Victor Oliva (BRA)

05h30 - Futebol masculino: BRASIL x Costa do Marfim

07h06 - Boxe: Wanderson Oliveira (BRA) x W. Salamana (EOR)

07h22 - Natação: 200m livre masculino: Fernando Scheffer (BRA)

08h19 - Natação: 100m costas masculino: Breno Correia (BRA) Guilherme Basseto e Guilherme Guido (BRA)

08h20 - Ginástica artistica feminino - classificatória: Rebeca Andrade e Flávia Saraiva (BRA)

09h10 - Natação: 4x100m livre (m) - Brasil (eliminatórias)

09h45 - Vôlei feminino: BRASIL x Coreia do Sul