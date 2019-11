Do R7

Trabalhador que vai sacar R$ 500 do FGTS precisa ter cartão do cidadão Próximo saque será liberado nesta sexta-feira (8) aos trabalhadores nascidos nos meses de abril e maio FGTS

Cartão está disponível para quem tem benefícios ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Os trabalhadores que desejam sacar os R$ 500 por contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) precisam do cartão do cidadão da Caixa Econômica Federal para realizar a transação. O cartão é a ferramenta que facilita o acesso dos brasileiros aos benefícios sociais e trabalhistas e pode ser usado em todos os canais de pagamento autorizados pela Caixa.

O cartão pode ser emitido por trabalhadores que têm FGTS provisionado, rendimentos do PIS (Programa de Integração Social), ou que estejam recebendo parcelas do seguro-desemprego. Os brasileiros que possuem conta na Caixa não precisam do cartão, já que os benefícios são depositados automaticamente na conta.

Para solicitar o cartão, o trabalhador pode ligar no telefone 0800-726-0207 ou ir até qualquer Agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto e o número do NIS.

Também é possível cadastrar a senha cidadão em uma casa lotérica. Para isso, o consumidor deve ligar para a Caixa Cidadão e apresentar um dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, carteira funcional, identidade militar, carteira de identidade de estrangeiros e passaporte.

O próximo saque imediato do FGTS será liberado aos trabalhadores nascidos em abril e maio. O valor do saque disponível pode ser checado no site da Caixa.

Veja o calendário: