Transferência de veículos pelo celular no DF começa nesta 2ª

Brasil | Priscila Mendes, do R7, em Brasília

A vistoria dos veículos no DF continua sendo uma exigência Agência Brasil

Motoristas do Distrito Federal podem, a partir desta segunda-feira (14), fazer transferências de veículos pelo celular por meio do aplicativo Detran Digital. O serviço é válido somente para transferências entre pessoas físicas e veículos usados registrados na capital, que não possuam pendências ou restrições. É preciso ter cadastro biométrico no Detran-DF.

A transação feita com o reconhecimento facial por meio da câmera do celular não dispensa o vendedor e o comprador da realização de vistoria. O vendedor que queira agilizar ainda mais o processo poderá fazer a inspeção prévia do veículo, trâmite que possui validade de 90 dias.

Quem não atender aos requisitos para a transferência eletrônica poderá recorrer ao método tradicional, via site. Nesse caso, é preciso emitir a ATPV-e (Autorização de Transferência de Propriedade eletrônica) pelo Portal de Serviços ou pelo aplicativo do Detran e levar ao cartório para reconhecimento de firma.

As empresas e agências que vendem veículos usados e seminovos também poderão aderir a essa modalidade de transferência imediata, mas deverão apresentar uma carta de intenção ainda nesta segunda.

Em 2021, o Detran realizou 243.805 transferências de propriedade de veículos registrados no DF. O número é 30% maior do que o registrado em 2020, quando foram transferidos 187.655 veículos.