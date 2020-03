TRE de São Paulo atenderá eleitor só com agendamento pela internet Decisão é uma medida para prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19); as sessões de julgamento estão mantidas

TSE

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou, na sexta-feira (13), a suspensão de todos os eventos previstos para o mês de março no âmbito da secretaria do Tribunal, como forma de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19). As informações foram divulgadas pelo TRE-SP.

Estão mantidas as sessões de julgamento, com acesso ao plenário do TRE-SP somente às partes e advogados de processos incluídos na pauta do dia.

Ficará suspenso, até o dia 31 de março, o atendimento ao eleitor no posto instalado na Estação Anhangabaú do Metrô, localizado na Rua Dr. Falcão Filho.

O atendimento ao eleitor em todo o Estado será realizado exclusivamente mediante agendamento prévio no site do TRE-SP.

