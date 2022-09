TRE-DF indeferiu o registro de 30 candidatos, e 27 já recorreram ao TSE

A- A+

Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília LR Moreira/TSE - 24.8.2022

Dos 30 políticos que tiveram a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), 27 entraram com recurso contra a decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os desembargadores eleitorais julgaram registros de pretendentes aos cargos de deputado distrital, deputado federal, senador e governador. Enquanto puderem recorrer, os políticos podem seguir em campanha.

No caso da disputa pelo Governo do DF, o único dos 11 concorrentes com candidatura indeferida foi Renan Rosa (PCO), por falta de prestação de contas da campanha de 2018.

Por nota, o PCO informou que o candidato foi escolhido pelas bases da legenda, tem o direito de continuar em campanha e de ter o nome na urna eleitoral enquanto estiver aguardando julgamento. "Também vale aqui denunciar a legislação eleitoral. Trata-se de uma verdadeira ditadura; um candidato não poder ser candidato em razão da prestação de contas", defendeu a legenda.

Candidatos ao Senado

No caso do Senado, o DF tem 13 candidatos, e o TRE-DF indeferiu dois registros: o do ex-senador Hélio José (Solidariedade) e de Yara Prado (PSDB). No primeiro caso, a Justiça entendeu que o ex-senador registrou a candidatura depois do prazo. Já Yara Prado tinha candidatos a suplentes que não poderiam ocupar a posição.

O Solidariedade vive uma disputa interna. Hélio José afirmou à reportagem que recorreu ao TSE pois já tinha um ganho de causa que o colocaria como legítimo presidente do partido no DF. O TRE-DF entendeu de forma contrária ao ex-senador. Segundo Hélio José, a expectativa é que a instância superior reconheça sua posição de presidente local da legenda e sua lista de candidatos, incluindo ele próprio.

Yara Prado informou que já substituiu as suplentes impedidas, segue em campanha e espera o deferimento da candidatura pelo TSE.

Câmara dos Deputados e Câmara Legislativa undefined

O DF tem 215 candidatos a deputado federal. Desse total, cinco tiveram o registro de candidatura indeferido e quatro entraram com recurso. Entre os indeferidos está o ex-governador do DF, Agnelo Queiroz (PT).

O petista informou, por meio de nota, que não foi condenado por improbidade administrativa, que vai questionar a decisão junto ao TSE e que segue em campanha. "A nossa campanha está nas ruas, seguimos firmes conversando com as pessoas e ouvindo suas demandas", afirma o texto.

No caso da Câmara Legislativa do DF, 610 candidatos entraram com pedido de registro de candidatura. Desses, o TRE-DF indeferiu 22 e 20 recorreram haviam recorrido da decisão até a tarde desta quarta-feira (14).