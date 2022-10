TRE-DF realiza coleta de cédulas para o teste de integridade das urnas eletrônicas na UnB

A- A+

Coleta de cédulas para o teste de integridade das urnas eletrônicas na Universidade de Brasília (UnB) Divulgação/TRE-DF

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizou, na manhã desta sexta-feira (21), a coleta de cédulas para o teste de integridade das urnas eletrônicas na Universidade de Brasília (UnB). O procedimento, que ocorreu no campus da Faculdade de Direito (FD), consiste no preenchimento livre de cédulas de papel, que foram coletadas e colocadas em uma urna de lona posteriormente lacrada.



O evento foi acompanhado pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, da Justiça Eleitoral, e contou com a presença de estudantes, docentes, servidores, técnicos e funcionários da universidade. Essa é uma etapa anterior à realização do teste de integridade do equipamento eletrônico.

Na abertura do evento, a diretora da Faculdade de Direito da UnB, professora Daniela Marques de Moraes, ressaltou a importância da cerimônia para a democracia. "Mais do que um teste, nós estamos aqui participando da demonstração de um procedimento que garante a democracia no nosso país", disse.

Em seguida, o juiz-auxiliar da Corregedoria Felipe Goulart, que integra a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, explicou o procedimento e entregou as cédulas para os estudantes preencherem. Segundo ele, a ação tem como objetivo "comprovar que o que se digita na urna eletrônica é, precisamente, o que sai dela".

Teste de integridade

O TRE-DF explica que o teste de integridade consiste em uma votação pública, aberta e auditada em uma urna eletrônica que estava pronta para uso nas eleições. Os votos também serão contabilizados em cédulas de papel e vão ser depositados em uma urna de lona, que será lacrada.

Serão selecionadas 20 urnas eletrônicas, que deixarão de ser utilizadas nas seções eleitorais. Os equipamentos serão substituídos por novos.





























1: A urna eletrônica brasileira tem 26 anos Luce Costa/Arte R7

2: A urna eletrônica foi prevista por lei em 1932 Luce Costa/Arte R7

3: As urnas não têm conexão com a internet Luce Costa/Arte R7

4: Pelo menos 25 países usam urnas eletrônicas Luce Costa/Arte R7

5: O código-fonte das urnas é auditável Luce Costa/Arte R7

6: As urnas funcionam sem energia por 12 horas Luce Costa/Arte R7

7: A urna eletrônica é acessível para deficiente Luce Costa/Arte R7

Extra: Bônus para os fãs de tecnologia Luce Costa/Arte R7 Publicidade

Na véspera da eleição, em cerimônia pública, serão escolhidas ou sorteadas urnas eletrônicas de seções eleitorais de todos os estados e do Distrito Federal. Os equipamentos vão ser levados para a sede do TRE ou local designado previamente.



No dia da votação do segundo turno, 30 de outubro, essas urnas serão ligadas e funcionarão como se estivessem nas seções eleitorais. Os equipamentos vão receber os mesmos votos que estão nas cédulas de papel e, ao final do dia, o resultado eletrônico e o dos colocados no papel serão comparados.



A abertura das urnas eletrônicas vai ocorrer no prédio da Câmara Legislativa do DF (CLDF) e na Escola Canadense de Brasília. O momento será filmado e transmitido ao vivo pelo canal do TRE-DF no YouTube.