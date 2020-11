Do R7

TRE-RJ aciona Polícia Federal contra paralisação de rodoviários no Rio Segundo o tribunal, o movimento dificulta votação de moradores das regiões de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na zona oeste do município

TRE-RJ chama a PF por ver risco a eleitores Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em nota oficial, o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) determinou a intervenção da Polícia Federal na paralisação dos rodoviários das viações Redentor e Futuro. Iniciada na madrugada deste domingo (29).

Paes ou Crivella: cerca de 5 milhões escolhem novo prefeito do Rio

Segundo o TRE, o movimento prejudica moradores das regiões de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na zona oeste do município.

“Maior desafio é manter controle da covid-19”, diz Crivella em debate

Para o tribunal, "a paralisação é ilegal e representa grave impedimento e embaraço às eleições".

As lideranças do movimento serão responsabilizadas na forma da lei penal, diz o órgão. A expectativa do tribunal é que o funcionamento regular das linhas operadas pelas empresas de ônibus seja normalizado rapidamente.