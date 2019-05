TRE vai fazer plantão para cadastrar dados biométricos de eleitores

Quem não fizer o cadastramento da biometria poderá ter o título cancelado Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No próximo sábado (11) os cartórios da Justiça Eleitoral no Estado de São Paulo vão funcionar em regime de plantão, com atendimento das 8h às 13h, para cadastramento de biometria. O eleitor pode fazer o agendamento pela internet, para evitar filas no local.

O objetivo da ação é facilitar a vida dos cidadãos que não têm disponibilidade de fazer o cadastramento das digitais nos horários normais de expediente dos cartórios eleitorais. Assim, a expectativa é aumentar o número de pessoas com dados biométricos coletados.

São 478 municípios em fase de biometria obrigatória, ou seja, quem perder o prazo estabelecido terá o título eleitoral cancelado. Dos 11,8 milhões de eleitores, somente 5,4 milhões (45,3%), fizeram o cadastramento das impressões digitais.

O procedimento que envolve a coleta dos dados biométricos, fotografia e assinatura digitalizada dura aproximadamente 15 minutos.

Nas 107 cidades em que o cadastramento da biometria já foi concluído, não vai ocorrer plantão. Por sua vez, as unidades do Poupatempo com serviços eleitorais seguirão o seu funcionamento normal, com horários distintos a depender do local.

O Estado de São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país, com 33,3 milhões de eleitores. Desses, 16,4 milhões (49,3%) participaram do cadastramento biométrico até agora. A meta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é a identificação de todo o eleitorado brasileiro já a partir das Eleições Gerais de 2022.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas