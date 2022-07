Tribunais promovem pesquisa de opinião sobre a Justiça Estadual A iniciativa busca permitir que a população opine sobre as Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2023 Tribunais promovem pesquisa de opinião sobre a Justiça Estadual

A- A+

Sede TJDFT TJDFT - Arquivo

A Justiça do Distrito Federal e tribunais estaduais estão promovendo uma pesquisa de opinião sobre as metas nacionais do Poder Judiciário para 2023. Os objetivos envolvem o compromisso que as cortes brasileiras têm com a prestação jurisdicional.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o principal propósito da iniciativa é permitir que a população opine sobre os segmentos e instâncias do Judiciário. Em 2022, a Justiça do DF registrou um grau de cumprimento de 92,42% em relação às metas propostas.

O formulário de pesquisa está disponível no site do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e poderá ser respondido até o dia 18 de julho.

As metas, que foram propostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), abordam temas como meio ambiente, redução da taxa de congestionamento e estímulo da conciliação.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro