Troca de bandeiras: vinte mil acompanham cerimônia Representantes de 27 nações estiveram no Templo de Salomão, onde foram hasteadas bandeiras de países onde a Igreja Universal está presente Diplomatas participam de troca das bandeiras no Templo de Salomão

O bispo Edir Macedo em solenidade no Templo de Salomão Edu Garcia/R7

A Igreja Universal do Reino de Deus realizou neste sábado (1º) a

“Solenidade de Troca das Bandeiras” no Templo de Salomão, sede da igreja, em São Paulo. Foram hasteadas as bandeiras dos 127 países onde a Universal está presente. A cerimônia foi acompanhada por mais de 20 mil pessoas.

O bispo Edir Macedo, líder e fundador da Igreja Universal, esteve presente e fez uma oração endereçada aos países.

Estiveram presentes representantes diplomáticos de países dos cinco continentes, totalizando 27 nações. Foram elas: Rússia, República Dominicana, Albânia, Benim, Armênia, Senegal, Chile, Nigéria, Namíbia, Austrália, Emirados Árabes, Moçambique, Ucrânia, Espanha, Guiné-Bissau, Estados Unidos, Uruguai, Cabo Verde, Angola, Chipre, Turquia, México, Bolívia, Equador, Tanzânia, Quênia e Haiti.

Entre os representantes diplomáticos estava Rui Barai, cônsul de Guiné-Bissau, que celebrou o trabalho da Igreja Universal. “Só com a fé a gente pode se sentir vivo e com a esperança do amanhã. O trabalho da Universal traz paz espiritual para muita gente”, afirmou.

A solenidade foi conduzida pelo bispo Renato Cardoso e contou com a participação do Coral do Templo de Salomão, composto por 40 vozes. Mesmo antes do início da cerimônia, às 16h, o coral cantava para a multidão presente.

Durante o hasteamento da bandeira do Brasil, o coral cantou o Hino Nacional Brasileiro.

Multidão acompanha solenidade de troca de bandeiras Edu Garcia/R7

Trabalho missionário

Inaugurada em 1977, a Igreja Universal possui mais de 7 milhões de fiéis e frequentadores no Brasil e 2,8 milhões nos demais 126 países onde está instalada formalmente. Apenas nos últimos cinco anos, a Universal chegou a mais 14 países.

A Universal atua em 39 nações africanas. De Moçambique, com 1 milhão de fiéis, à República Centro Africana, pais com o 2º pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de todo o mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Nas Américas, além dos 7 milhões de fiéis do Brasil, a Igreja está instalada em mais 38 países, do Canadá ao Chile.

São, ainda, mais 29 países na Europa, 16 na Ásia e 4 na Oceania.

Fiéis acompanham solenidade no Templo de Salomão Edu Garcia/R7

Programas sociais pelo mundo

Além do trabalho evangelístico, a Universal também desenvolve intensa atividade social e humanitária nos países onde está presente, auxiliando imigrantes, refugiados, populações carentes e marginalizadas.

Em 2018, os programas sociais mantidos pela Universal atenderam 14.029.718 pessoas no Brasil e em mais 92 países.