Trump agradece Eduardo Bolsonaro por apoio ao pai após atentado O presidente americano agradeceu ao deputado federal, filho do presidente Jair Bolsonaro, pelo apoio dado ao pai em sua recuperação após a facada

Momento em que Eduardo Bolsonaro se levanta após pedido de Donald Trump Reprodução/Casa Branca

Durante uma coletiva de imprensa pela recepção do presidente Jair Bolsonaro na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, interrompeu sua fala para fazer um elogio a um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

"Eu vejo aqui no horizonte o filho do presidente [Jair Bolsonaro], que tem sido fantástico. Poderia por favor se levantar? O trabalho que você fez durante tempos difíceis foi fantástico. Eu sei que seu pai é grato por isso, posso te garantir. Muito obrigado. Fantástico trabalho!", disse Trump.

O presidente americano fazia uma referência ao apoio dos filhos de Jair Bolsonaro enquanto ele se recuperava do atentado a faca que sofreu durante as eleições.

Eduardo Bolsonaro agradeceu as palavras do presidente americano em suas redes sociais, publicando um vídeo do momento em que Trump interrompe a coletiva de imprensa.

"A deferência que Trump fez a mim hoje é motivo de honra, mas foi para toda minha família, principalmente ao Carlos, que esteve a maior parte do tempo ao lado do JB durante o período difícil que o presidente dos EUA mencionou. Assim, Trump tb monstrou +1 vez seu apreço p/ família", escreveu o deputado federal.