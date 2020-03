Trump confirma encontro com Bolsonaro na Flórida no sábado Norte-americano anunciou encontro durante entrevista a jornalistas na Casa Branca, afirmando que líderes vão jantar no resort Mar-a-Lago

Encontro deve ser fechado Kevin Lamarque/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira que vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no sábado na Flórida.

Trump anunciou o encontro durante entrevista a jornalistas na Casa Branca, dizendo que os dois líderes vão jantar no resort Mar-a-Lago, de propriedade de Trump. O presidente dos EUA não deu detalhes sobre o encontro.

A Reuters havia antecipado na quinta-feira (5) que autoridades de ambos os países estavam discutindo detalhes para um possível encontro entre os dois líderes. Uma fonte disse que Bolsonaro contou ter sido "chamado" pelo presidente norte-americano.

Trump disse nesta sexta-feira: "Ele (Bolsonaro) queria jantar".

O encontro deve ser fechado, sem falas públicas ou acesso da imprensa, disseram fontes à Reuters.

Bolsonaro decola para Miami na manhã de sábado. O presidente cumprirá uma agenda extensa nos três dias seguintes, que incluem um seminário com investidores, encontros com a comunidade brasileira, uma visita à fábrica da Embraer em Jacksonville, no norte da Flórida, e uma reunião com o almirante Craig Faller, chefe do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos.

No programa provisório da visita, divulgado na quinta-feira pelo Palácio da Planalto, o encontro com Trump ainda não estava incluído. A agenda oficial de Bolsonaro começa na manhã de domingo, com a visita ao Comando Militar do Sul.

(Reportagem de Steve Holland e Susan Heavey, em Washington, e Lisandra Paraguassu, em Brasília)

Copyright © Thomson Reuters.