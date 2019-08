Trump elogia indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador

Trump afirmou que indicação não é nepotismo Leah Millis/Reuters - 30.7.2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta terça-feira (30) a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil em Washington.

"Eu conheço o filho dele. Eu acho o filho dele excelente, brilhante, um jovem maravilhoso. Estou muito feliz que ele o tenha indicado e acho que é uma grande indicação. Eu o conheço e provavelmente ele (Jair) fez isso (a indicação) por isso", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

O presidente americano também afirmou que não considera a indicação de Eduardo como nepotismo. Trump também é acusado da prática pela oposição democrata por ter como assessores próximos sua filha, Ivanka, e o marido dela, Jared Kushner.

"Eu não acho que é nepotismo porque o filho dele o ajudou muito na campanha. O filho dele é excelente. Eu acho que é uma ótima indicação. Eu não sabia disso", argumentou Trump, revelando surpresa com a indicação de Eduardo para a embaixada brasileira nos EUA.

O presidente americano também elogiou Bolsonaro e abriu as portas para um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, o secretário de Comércio do país, Wilbur Ross, está em São Paulo para discutir uma aproximação econômica entre os dois países.

"Temos uma grande relação com o Brasil e tenho uma relação fantástica com seu presidente. É um grande cavaleiro que, como você sabe, esteve aqui. Dizem que ele é o Trump do Brasil e eu gosto disso", disse Trump antes de partir para Williamsburg, na Virgínia.

"Sim, vamos avaliar um acordo de livre-comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial, que nos cobra um monte de tarifas, mas, fora isso, amamos o relacionamento", continuou o republicano.

Trump, que concorre à reeleição em 2020, ainda afirmou que Bolsonaro está realizando um "grande trabalho" desde que assumiu o poder.

Desde que sugeriu a indicação de Eduardo para o cargo de embaixador em Washington, Bolsonaro tem sido acusado de nepotismo. O presidente fez, além disso, uma série de declarações polêmicas para defender a nomeação do agora deputado federal para o posto.

Um dos argumentos usados por Bolsonaro para justificar a escolha é a proximidade que Eduardo teria com Trump por conhecer os filhos do presidente americano. Em entrevistas concedidas desde a indicação, o capitão da reserva afirmou que atenderia o filho de outro líder mundial muito mais rápido que outro embaixador qualquer.

"Imagina se o filho do Macri quisesse ser embaixador no Brasil. Ligando pra mim. Quando ele seria atendido? Amanhã, semana que vem ou imediatamente? Essa é a intenção", disse Bolsonaro durante recente visita à Argentina.

Já os críticos questionam o currículo de Eduardo Bolsonaro por considerarem que o deputado não tem a qualificação necessária para ocupar um dos postos mais importantes do da diplomacia brasileira.