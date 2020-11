TSE diz que 1.700 urnas já foram substituídas em todo o País

1.700 urnas tiveram que ser substituídas, diz TSE RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou há pouco que 1.700 urnas já tiveram que ser substituídas em todo o País neste domingo, o que corresponde a 0,38% do total de 400.257 urnas. Até o momento, segundo o TSE, não há registros de necessidade de voto manual. O terceiro boletim do órgão do primeiro turno das eleições municipais de 2020 foi divulgado às 14h. Os dados, porém, foram atualizados até às 13h14.

Segundo os números, São Paulo segue como o Estado com o maior número de urnas substituídas, com 315 até a atualização das informações. Em seguida, está Rio de Janeiro, que teve 295 urnas trocadas, e Minas Gerais, com 207. A substituição de urnas está prevista nos procedimentos do Tribunal para assegurar a continuidade das votações. No total, o País conta 51.997 urnas de contingência para essas situações.

Ainda segundo o boletim, até o horário de apuração, foram registradas 30 ocorrências com prisão de candidatos e outras 13 sem prisão. Já em relação a não candidatos, foram registradas 36 ocorrências com prisão e 173 casos sem prisão.

O TSE informou que 147.918.483 eleitores estão aptos a registrar votos neste primeiro turno das eleições nos municípios brasileiros. O pleito ocorre em todo o País, exceto no Distrito Federal, no arquipélago de Fernando de Noronha e na capital do Amapá, Macapá, devido ao apagão na região.

