TSE e Defesa vão apresentar projeto complementar para teste de integridade das urnas

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

A- A+

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes Carlos Moura/Ascom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, nesta quarta-feira (31), que apresentará, em conjunto com o Ministério da Defesa, um projeto piloto complementar em relação ao teste de integridade das urnas eletrônicas. A medida foi tomada após encontro entre o presidente Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O R7 apurou que a ação terá efeito ainda nas eleições deste ano.

"A importância da manutenção da realização do teste de integridade — que ocorre desde 2002 — como mecanismo eficaz de auditoria foi ressaltada por ambas as áreas técnicas", diz comunicado divulgado pela corte.













































































Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7



Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7



Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

LUCIENE COSTA/R7



Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7 Publicidade

"[São as próprias áreas técnicas] que apresentarão, em conjunto, a possibilidade de um projeto piloto complementar, utilizando a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o referido teste, conforme sugestão das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral", complementou.

O TSE afirmou também que haverá a divulgação de todos os boletins de urna, possibilitando a conferência e totalização dos resultados eleitorais pelos partidos políticos e entidades independentes.

Segundo encontro

Moraes se reuniu, na manhã desta quarta-feira (31), com Sergio Nogueira. É a segunda vez que ambos se encontram após o magistrado assumir a chefia da corte.

O ministro da Defesa tenta emplacar as sugestões feitas pelos militares na Comissão de Transparência das Eleições, criada em setembro de 2021 para aprimorar a segurança do pleito por meio do aumento da participação de especialistas, entidades e instituições.

Das 44 propostas elaboradas pela comissão, 32 foram acatadas pelo TSE. A corte informou que uma sugestão foi rejeitada e 11 ainda estão em análise. Entre as recomendações aceitas, estão ampliação do acesso ao código-fonte das urnas, testes de integridade dos equipamentos e detalhamento do plano de ação para a realização das eleições.

O primeiro encontro entre Moraes e Nogueira ocorreu no dia 23 de agosto. Na ocasião, o diretor-geral da Polícia Federal, Marcio Oliveira, também esteve presente.