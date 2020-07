TSE fará campanha contra fake news com Atila Iamarino De acordo com o presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, campanha com YouTuber quer resgatar o debate público de qualidade

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta segunda-feira (27) durante um debate virtual que o tribunal fará uma campanha publicitária contra a disseminação de fake news estrelada pelo YouTuber Atila Iamarino. A preocupação do tribunal é a disseminação de notícias falsas e desinformação durante as campanhas eleitorais municipais desse ano.

"Nós estamos começando dentro de mais uma semana, na volta do recesso, uma campanha contra as fake news. Pegamos um YouTuber popular, para fazer uma campanha explicando para a população que deve checar a procedência do que recebe, deve verificar autenticidade, não repassar o que não é verdade e adotar a regra de ouro, que vale para quase tudo na vida, que é não fazer com o outro o que não gostaria do que se fizesse com elas mesmas. O YouTuber é o Atila Iamarino".

O ministro acrescentou que gostaria de estrelar a campanha porque acredita que é preciso requalificar o debate brasileiro, resgatar o debate público de qualidade.

"Eu mesmo gostaria de fazer, mas há uma dúvida se quem ocupa cargo público pode participar. Por isso não vou à televisão. Mas nas redes sociais pretendo sim participar da campanha. Gostaria de ser capaz de ajudar a proporcionar um debate público feito de argumentos e de ideias, sem ódio e sem desqulificação do outro. É preciso requalificar o debate brasileiro. Precisamos resgatar o debate público de qualidade".