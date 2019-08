TSE homologa e PRB passa a se chamar Republicanos

Além do nome, partido reformulou sua identidade visual Divulgação

Foi acatada pelo ministro Jorge Mussi, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nesta quinta-feira (15), a mudança de nome do Partido Republicano Brasileiro (PRB) para Republicanos. A alteração foi decidida em convenção nacional do partido, no dia 7 de maio, em Brasília.

Aprovada pela Justiça Eleitoral, a sigla passará por uma reformulação completa. Além da nomenclatura, será consolidada a posição do partido como conservador nos costumes e liberal na economia.

“É uma evolução de mudança de nome, mudança de logotipo, de logomarca, mas de manutenção de postura. De postura republicana, de postura ética, de postura ímpar com o zelo com a coisa pública, com o erário público, com o bem público”, afirmou o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), que também é vice-presidente da Câmara Federal.

Desde a sua fundação, em 25 de agosto de 2005, o Republicanos tem demonstrado uma crescente força política nas urnas. Na primeira eleição, em 2006, a sigla elegeu um deputado federal e três estaduais, e, desde então, cresce em todas as eleições que disputa.

Além disso, o partido vem consolidando um aumento constante no número de seus filiados. Só em 2018, foram mais de 18 mil novos filiados.

Quanto ao novo Estatuto e Manifesto, o Republicanos continua aguardando a homologação do TSE.