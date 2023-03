TSE ouve políticos que participaram de live de Bolsonaro contra o sistema eleitoral

Brasil | Gabriela Coelho, do R7, em Brasília

O deputado federal Filipe Barros

O deputado Filipe Barros (PL-PR) e o ex-deputado Major Vítor Hugo (PL-GO) testemunharam, nesta segunda-feira (27), a favor do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) em ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo apura a reunião de julho de 2022 com embaixadores e ataques às urnas e ao sistema eleitoral feitas em transmissões ao vivo nas redes sociais que tiveram a participação dos dois.

No depoimento, fechado para a imprensa, Major afirmou que não se lembra se Bolsonaro pediu ajuda na proposta de emenda à constituição (PEC) que exigia o voto impresso. De acordo com fontes da Corte, o ex-parlamentar foi cauteloso e respondia pouco.

Questionado se teve acesso ao inquérito da Polícia Federal sobre ataques ao sistema eleitoral, disse que teve acesso pelas redes sociais, mas não lembra onde foi. Questionado se ouviu de Jair Bolsonaro se o ministro Luís Roberto Barroso, à época presidente do TSE, tinha culpa na não aprovação da PEC, disse que não se lembrava.

O ex-deputado Major Vítor Hugo

Já Barros, que foi relator da PEC, disse que ouviu acadêmicos na comissão da Câmara que disseram que a urna tinha possibilidade ser fraudada.

A Corte adiou as oitivas do jornalista Augusto Nunes e da ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel para esta terça-feira (28). Todos são testemunhas chamadas pela defesa do ex-presidente da República.

Na ação, Bolsonaro é investigado por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em decorrência do desvio de finalidade.