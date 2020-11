Do R7

TSE reúne dados estatísticos das eleições em catálogo virtual Objetivo da publicação é dar mais transparência e visibilidade aos principais dados do pleito

O ano de 2020 trouxe um grande desafio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral): realizar eleições para os quase 148 milhões de eleitores num cenário de pandemia de covid-19. Entre as várias medidas lançadas para contribuir com a transparência do pleito está a publicação que reúne vários dados estatísticos referentes à realização das Eleições Municipais 2020.

No catálogo, desenvolvido pela Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do Tribunal, é possível encontrar informações sobre eleitorado, candidaturas, localidades que contarão com o apoio da Força Federal, acessibilidade, infraestrutura logística, prestação de contas, aplicativos disponibilizados pela Justiça Eleitoral e mesários, entre outras.

Para acessar o cartálogo, basta entrar no site do TSE e clicar para baixar as informções.