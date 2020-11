TSE vai enviar 1.200 baterias de urnas para garantir votação no AP Justiça eleitoral afirma que acompanha com atenção os recentes problemas da falta de energia no Estado TSE vai enviar 1.200 baterias de urnas para garantir votação no AP

Baterias devem ser transportadas pela Força Aérea Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress - 03.11.2020

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afirmou nesta sexta-feira (6) que cederá 1.200 baterias novas de urnas eletrônicas para o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) local. A medida visa assegurar a realização de eleições no Estado no dia 15 de novembro.

O material está em Brasília e deve ser transportado pela FAB (Força Aérea Brasileira), uma vez que aviões comerciais não carregam esse tipo de carga. As tratativas estão em curso com o Ministério da Defesa.

As baterias duram, em média, 10 horas. Considerando as baterias já existentes nas urnas e as extras que serão enviadas, isso permitirá que as urnas funcionem durante o processo de votação, que será das 7h às 17h no horário local.

O TSE acompanha com atenção o problema da falta de energia no Estado do Amapá, e os técnicos do tribunal estão à disposição para auxílio em quaisquer questões relacionadas ao processo eleitoral.