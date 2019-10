Turismo anuncia crédito de R$ 200 mi para áreas afetadas por óleo Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, disse que o governo federal está empenhado em identificar a origem do óleo

Ministro visitou praias atingidas pelas manchas de óleo Reprodução / Record TV Minas

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou que R$ 200 milhões em linhas de crédito do Fungetur (Fundo Geral do Turismo) vão ser liberados para as regiões do litoral nordestino atingidas por vazamento de óleo. O anúncio foi feito pelo ministro nesta sexta-feira (25) em Porto de Galinhas, Pernambuco.

Segundo o ministério, as condições para pagamento do empréstimo e os prazos vão ser melhores do que os oferecidos para outras linhas para ajudar pequenos empreendimentos a superar uma possível retração nas atividades.

O Fungetur é operado hoje no Nordeste pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Estado de Sergipe.

“As linhas de crédito do Fungetur são muito atrativas do ponto de vista de prazo, custo do crédito e carências para estados e cidades impactadas pelo óleo vindo do mar”, disse o ministro.

Marcelo Álvaro Antônio disse que o governo federal está empenhado em identificar a origem do óleo desde o aparecimento das primeiras manchas. “O governo federal trabalha para identificar a causa e a solução de limpeza das praias”, completou.

O Ministério do Turismo informou que o edital para credenciar novos agentes financeiros, especialmente para atendimento à região afetada, será publicado nos próximos dias. Atualmente, o Fungetur tem R$ 156 milhões em 113 operações contratadas.