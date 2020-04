Turismo anuncia fundo de R$ 5 bilhões para empresas do setor MP que cria Fundo Geral do Turismo está em discussão no ministério da Economia e tem objetivo de garantir capital de giro das empresas do setor

Marcelo Alvaro Antonio, ministro do Turismo Valter Campanato/Agência Brasil - 27.11.2019

Uma linha de crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para empresas do setor de Turismo foi anunciada pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio nesta quarta-feira (22). De acordo com o ministro a liberação do valor do chamado Fugetur (Fundo Geral do Turismo) está contemplada em uma Medida Provisória que está em discussão no ministério da Economia. A medida, segundo o ministro é voltada especialmente à garantia do capital de giro das empresas.

Álvaro Antônio afirmou que a setor do turismo foi o primeiro a ser impactado pela pandemia do novo coronavírus e “de forma brutal”. O ministro apontou duas tomadas para proteger o setor, a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho e o prazo máximo de 12 meses para que haja reembolso ou realização dos serviços contratados. De acordo com o ministro, as medidas foram a preservação e sobrevivência de empresas e procuram resguardar o direito dos consumidores.