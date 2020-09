Uberaba tem empate técnico entre Delegado Heli Grilo e Tony Carlos Segundo pesquisa RealTime Big Data, o candidato do PSL tem 17% das intenções de votos e o do PDT, 15%., considerado empate técnico

Pesquisa mostra empate técnico no primeiro e segundo lugar Roberto Jayme/Ascom/TSE - 19.07.2016

O instituto RealTime Big Data divulgou nesta segunda-feira (14) uma pesquisa de intenções de voto para a eleição municipal este ano em Uberaba (MG). A disputa mostrou um empate técnico entre o primeiro colocado, deputado estadual Delegado Heli Grilo (PSL), e o segundo, jornalista Tony Carlos, candidato da coligação "Eu amo Uberaba", formada pelo PTB, PSDB, PMN, Democracia Cristã, Rede, PSB, PL e Republicanos.

Foram entrevistadas 800 pessoas dos dias 9 e 11 de setembro, com a margem de erro de 4 pontos percentuais, para cima ou para baixo, e nível de confiança de 95%. O registro é MG 09475/2020.

Na avaliação do cenário eleitoral, o candidato Delegado Heli Grilo está na frente, com 17% das intenções de votos, e, em segundo, Tony Carlos, com 15%. Como a margem de erro é de 4 pontos percentuais, é considerado empate técnico. Em terceiro lugar está Thiago Mariscal (12%), que também é considerado empate técnico com o segundo colocado, Tony Carlos.

Em seguida vem Kaka Se Liga (7%), Elisa Araújo (5%), Wagner Júnior (3%), Patrícia Melo (2%), Regiane Isidório (1%) e Marilda (1%). Brancos e nulos têm 21% e não sabem ou não responderam, 16%.

Reprodução/RealTime Big Data

Na pesquisa espontânea, na qual os eleitores são perguntados em quem votariam antes de ver o nome dos candidatos, Delegado Heli Grilo está em primeiro lugar, com 5%, seguido de Tony Carlos (4%), Elisa Araújo (2%) Thiago Mariscal (2%), Kaka Se Liga (1%), outros (4%), brancos e nulos (21%), não sabe ou não respondeu (61%).

Reprodução/RealTime Big Data

Thiago Mariscal lidera com a maior rejeição entre todos os candidatos, com 17% dos eleitores dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Na sequência vm Delegado Heli Grilo (12%), Tony Carlos (10%), Wagner Júnior (4%), Marilda (2%), Kaka Se Liga (1%), Patrícia Melo (1%), Elisa Araújo (1%). Disseram rejeitar todos os candiatos 17% e não rejeitar nenhum, 21%. Não sabem ou não responderam 14%.

Reprodução/RealTime Big Data

Avaliação

A pesquisa também avaliou o nível de satisfação com o mandato do atual prefeito Paulo Piau (MDB). Para 33%, o governo é ótimo e bom 33%. Respoderam que é regular 40% e ruim e péssimo, 23%. Não sabiam ou não responderam, 4%.

O prefeito teve aprovação de 50%, desaprovação de 36% e não sabiam ou não responderam, 14%.

Já o governo do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi aprovado por 54% dos entrevistados e desaprovado por 35%. Não sabiam ou não responderam 11%.

A pesquisa avaliou também a transferência de votos nas eleições municipais. Ao serem perguntados se votariam em um candidato apoiado pelo governador Romeu Zema, 14% responderam sim, 37% responderam talvez, e 33% responderam não. Não souberam ou reponderam 16%.

Quando pergunta se referiu ao apoio do prefeito Paulo Piau, 19% responderam que votariam em um candidato apoiado por ele, 32% responderam talvez e 45% responderam não. Não souberam ou não responderam 4%.