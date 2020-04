UFSCar produz equipamentos de segurança para hospitais Protetores faciais são confeccionados com recursos da UFSCar e contribuições de empresas. Itens ajudam Hospital Universitário a combater covid-19 UFSCar produz equipamentos de segurança para hospitais

Protetores faciais ajudam no combate ao vírus UFSCar/Divulgação

A UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) produziu com impressão 3D aproximadamente 50 protetores faciais tipo faceshield e os entregou ao Hospital Universitário de São Carlos (SP).

Os protetores foram aprovados pelo hospital e já estão sendo utilizados pelos profissionais da saúde. Esses protetores são equipamentos complementares de proteção individual.

“O novo coronavírus é um vírus de alto contágio e transmitido por via aérea. O uso das faceshields, associados aos demais EPIs [máscaras, luvas e vestimentas de proteção], contribuirá para a manutenção de profissionais saudáveis e, também, para evitar a transmissão do vírus aos seus familiares e contatos próximos", afirmou em entrevista para a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar a médica e gerente de Ensino e Pesquisa do HU, a professora Flávia Gomes Pileggi Gonçalves.

O projeto é coordenado pelo professor Rafael Vidal Aroca, do Departamento de Computação e diretor da Agência de Inovação da UFSCar. A iniciativa também conta com voluntários da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) e de outras instituições.

Os protetores faciais vêm sendo confeccionados com recursos da UFSCar e contribuições de empresas privadas.

“Nosso objetivo é fornecer materiais para o Hospital Universitário da UFSCar, mas, conforme nossa disponibilidade e número de colaboradores, pretendemos fabricar equipamentos de proteção para outras unidades de saúde e cidades da região", afirmou Aroca para a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.