Uganda: Universal ajuda bancos de sangue a recompor estoque

Doação de sangue em Uganda Divulgação

Desde a chegada da Covid-19 em Uganda (África), com decretação do chamado lockdown (fechamento total) para evitar a propagação do novo coronavírus, os estoques dos bancos de sangue no país estão em nível crítico.

Atendendo uma solicitação das autoridades locais, a Força Jovem Universal (FJU) de Uganda deu início no mês de junho a uma campanha de doação de sangue. No último sábado, um grupo de voluntários do programa social se dirigiu ao “Blood Bank”, banco nacional de sangue, da cidade de Jinja, cidade a 80 km da capital, Kampala.

Ercilio Amorim Palange, responsável pela FJU Uganda, relata que o banco nacional de sangue de Uganda tem alertado a população sobre a grande demanda por hemoderivados no país, especialmente neste período da pandemia.

“Para responder a esse pedido, a FJU tem mobilizado nossos jovens voluntários. Sabemos que cada doador auxiliará pelo menos três doentes”, explica Ercílio.

Uma das pacientes ajudadas pela iniciativa é uma senhora de 68 anos, moradora da cidade de Jinja. Portadora de leucemia, ela precisa se submeter a frequentes transfusões de sangue para o tratamento do câncer.

Além do baixo estoque nos bancos de sangue, a idosa enfrentava dificuldade para conseguir doadores na própria família. Em Uganda, questões religiosas e culturais inibem a prática da doação de sangue, ainda que seja em prol de um familiar em situação de risco.

Cada doador auxilia três pessoas Divulgação

O médico Paul Kagwa agradeceu à FJU pela doação que salvou a vida da mulher.

“Todo sangue doado será imediatamente usado, não apenas pela paciente de câncer, mas também por grávidas, por crianças com deficiência nas células, pessoas vítimas de acidentes etc. Geralmente, os doadores são jovens das faculdades e algumas escolas, que se voluntariam para a doação. Mas, por causa da pandemia, as d instituições ensino estão fechadas, e tem havido uma grande demanda de sangue”, concluiu.