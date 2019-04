Última vítima de incêndio no Ninho deixa hospital após dois meses Jhonata Ventura, 15, recebeu alta neste sábado (13) e ficará hospedado em hotel com a família. Zagueiro é último sobrevivente a deixar o hospital Ninho do Urubu

Jhonata Ventura recebeu alta do hospital neste sábado (13) Foto: Reprodução/Twitter

Jhonata Ventura, o último ferido que ainda estava internado após a tragédia no Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro, recebeu alta neste sábado (13).

O zagueiro de 15 anos saiu do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado dos familiares, de seu empresário e do médico do Flamengo Marcio Tannure.

O jogador seguirá o tratamento das queimaduras em um hotel disponibilizado pelo clube, onde também ficará hospedado. Ele terá que seguir uma restrição alimentar, pois não está totalmente recuperado da pancrearite.

O garoto ficará com a mãe e o irmão, que são do Espírito Santo, mas estão na cidade desde a tragédia e não tem residência fixa no Rio de Janeiro.

O Jhonata Ventura, uma das vítimas do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, teve alta do hospital Vitória e gravou uma mensagem para toda a equipe do Pedro II, onde ele foi atendido. É muito bom vê-lo recuperado, Jhonata! ❤️ #PrefeituraRIO pic.twitter.com/gZOljfLpvz — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) 13 de abril de 2019

Jhonata é um dos três sobreviventes que tiveram que ser hospitalizados após o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu. Ele teve cerca de 30% de seu corpo queimado e passou quase um mês no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Pedro II.

*Estagiário sob Supervisão de Marcos Sergio Silva