UnB desenvolve inseticida natural para combater mosquito da dengue

Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças Paulo Whitaker/Reuters

A UnB (Universidade de Brasília) desenvolveu um inseticida natural para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças — a febre amarela, a zika e a chikungunya. Batizado de ArboControl, o projeto foi criado para driblar o crescimento no número de casos da doença. O produto foi gerado a partir de compostos de origem vegetal no Laboratório de Farmacognosia da universidade.

A equipe do projeto realizará os primeiros testes de eficácia do produto no prédio do ICC (Instituto Central de Ciências). A previsão é que ainda em fevereiro seja iniciada a aplicação do inseticida em locais com água parada, os principais criadouros do mosquito.

Antes da aplicação, a iniciativa vai monitorar durante três semanas as fêmeas do Aedes aegypti no ICC. No fim de janeiro, foram instaladas 150 armadilhas no prédio para capturar os mosquitos.

Após esse período, eles aplicarão o inseticida durante cinco semanas seguidas. Nessa fase, será possível acompanhar o ciclo de eclosão dos ovos do inseto e analisar a eficácia do produto. Caso os pesquisadores percebam um crescimento no número de mosquitos ao longo das semanas, a dosagem será aumentada.

As armadilhas serão monitoradas para observar se houve ou não redução na circulação do Aedes aegypti no local com o uso do inseticida. O objetivo é aplicar o produto e monitorar os dados até junho deste ano.

*Estagiária, sob supervisão de Fausto Carneiro