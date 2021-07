Unicef: 15% das escolas municipais adotam sistema híbrido de ensino

A- A+

Foram ouvidas mais de 3 mil redes de ensino Divulgação/Nappy

Cerca de 15% das escolas municipais do Brasil adoraram o sistema híbrido de ensino, segundo estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), realizado entre junho e julho deste ano. A pesquisa avaliou os desafios e os avanços das redes municipais de educação durante a pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, as instituições ouviram 3.355 redes, ou seja, 60,2% do total dos municípios brasileiros, que respondem por mais de 13 milhões de alunos da educação básica pública no país.

Entre os respondentes, 84% começaram o ano letivo de 2021 com atividades totalmente não presenciais, 15,1% disseram se utilizar da educação híbrida e 1,1% declarou estar apenas com as aulas presenciais.

De acordo com o estudo, somente 57% das redes afirmaram que concluíram os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

Ítalo Dutra, diretor do Unicef, avaliou ser urgente que as escolas cumpram com os protocolos para que possam retomar as atividades presenciais com segurança em agosto. “Para isso, é imprescindível que os governos federal, estaduais e municipais trabalhem de forma articulada, priorizando os recursos necessários para a reabertura”, concluiu.

Das redes de ensino entrevistadas, em 95,1% o processo de vacinação dos profissionais de educação já começou.

Outros resultados

Segundo 60% das redes entrevistadas, a busca ativa de estudantes em abandono ou risco de abandono escolar é uma das prioridades das redes municipais de educação.

Esta procura por alunos e alunas que não acompanham as atividades desde o início da pandemia tem sido realizada pela plataforma Busca Ativa Escolar, segundo 71,8% dos respondentes.

Do total, 7,1% das redes começaram o ano letivo em janeiro, 54,3% em fevereiro, 25,7% em março, 7,2% em abril, 3,8% em maio, 1,4% em junho e 0,4% em julho.

Quase a totalidade das escolas de educação infantil (97,6%) e dos anos iniciais (99,5%) já iniciaram o ano letivo.

No entanto, nos anos finais 73,7% retomaram as atividades e somente 54,8% das unidades de jovens e adultos.