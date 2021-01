Unicef envia carta a prefeitos pedindo abertura das escolas

A- A+

Escolas fechadas representam prejuízo emocional para os estudantes, aponta Unicef Leandro Ferreira / Fotoarena / Folhapress

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) enviou uma carta para prefeitas e prefeitos eleitos pedindo prioridade absoluta para a reabertura segura das escolas neste ano. "As escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer crise ou emergência sanitária", aponta a carta.

O texto assinado por Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil, destaca que as escolas têm papel fundamental no desenvolvimento de meninas, meninas e das famílias. "Elas proveem, primeiramente, uma educação essencial para que crianças e adolescentes desenvolvam o seu pleno potencial, exerçam a cidadania e se preparem para o mundo do trabalho", destaca no texto.

"Mas há muito mais: as escolas também oferecem oportunidades para o desenvolvimento de competências de interação social e são essenciais à proteção contra diferentes formas de violência - incluindo a violência doméstica, que aumentou na pandemia. Além disso, um número considerável de crianças e adolescentes depende da merenda escolar para sua segurança alimentar."

Na carta, o Unicef também chama a atenção para as experiências internacionais que mostram que "a reabertura das escolas não causou um aumento das infecções." E reforça a necessidade de retomar o aprendizado perdido em 2020.

Uma das preocupações do Unicef está no abandono escolar, apesar dos esforços nas atividades remotas e ensino híbrido. "Milhões de crianças e adolescentes não foram alcançados e perderam o vínculo com a escola. Elas e eles correm o risco de abandonar a educação definitivamente. Isso vai aprofundar ainda mais as desigualdades e impactar uma geração inteira."

O Unicef também coloca à disposição para auxiliar os municípios na reabertura das escolas com segurança e incentiva a Busca Ativa Escolar, que vai atrás de meninos e meninas que não estão na escola.