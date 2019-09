Unimed faz festa com cenário de favela e gera polêmica na internet Cenário contou com churrasco na laje e poste com emaranhado de fios; empresa diz que foi só uma das representações do país, mas é criticada Unimed faz festa com cenário de favela e gera polêmica na internet

Homem 'serve' churrasco na laje em evento Reprodução/Facebook

Um evento realizado pela operadora de plano de saúde Unimed do Brasil em um buffet em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, gerou polêmica na internet ao mostrar cenários que foram montados para representar uma favela. A festa ocorreu na sexta-feira (6).

A estrutura montada representou barracos com tijolos aparentes, postes de madeira com emaranhados de fios, uma cozinha com a pia cheia de louça suja e até um churrasco na laje.

A Unimed do Brasil informou que a festa para cooperados visava retratar as mais diversas facetas do Brasil, como o carnaval, os bonecos de Olinda, as baianas e o futebol, entre outras coisas.

A cenografia, porém, foi tema de publicação de internautas, de autoridades e órgãos ligados à comunidade negra.

O Conselho Afro Rio Preto chamou a atenção para a presença de negros no cenário.

Roupa em cenário que lembra barraco Reprodução/Facebook

Poste com fios expostos Reprodução/Facebook

“Não bastante o tratamento superficial do que é a vivência em uma comunidade de favelas, a representação inclui como características deste cenário a falta de organização e higiene, depreciando e denotando desdém à real situação de mais de 11 milhões de brasileiros, em sua esmagadora maioria negros e negras”.

O caso foi divulgado também pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que disse considerar “revoltante” a falta de empatia “ao fazer da vida da maioria da população motivo para chacota”.

Veja abaixo a íntegra da nota da Unimed do Brasil

Sobre a repercussão a partir da festa para médicos cooperados da Unimed São José do Rio Preto, realizada no último dia 06 de setembro, a Unimed do Brasil, representante institucional do Sistema Unimed, primeiramente, lamenta o mal-entendido ocasionado após publicações realizadas por participantes nas redes sociais sobre parte da cenografia do evento.

Ressalta-se que a temática da ocasião visava retratar as mais diversas facetas do Brasil, apresentando em diferentes momentos e cenários símbolos socioculturais de orgulho dos brasileiros, como a magia do carnaval, os bonecos de Olinda, as baianas e os acarajés de Salvador, o futebol, entre outros elementos regionais.

O mesmo evento, em linha com o compromisso social inerente ao Sistema Unimed, também buscou despertar entre os convidados o senso crítico sobre a desigualdade social, o grande desafio que o país tem a enfrentar nessa área e a urgência em buscarmos soluções para oferecer melhores condições de vida para todos.

Com 344 cooperativas presentes em 84% do território nacional, o Sistema Unimed atua em regiões onde, inclusive, há escassez de serviços públicos e, assim, assume papel de relevância no desenvolvimento das comunidades nas quais está inserida. Resultado disso, apenas em 2018, investiu R$ 81 milhões em ações socioculturais em todo o Brasil, divididos em apoio a projetos sociais, ambientais, esportivos, culturais, filantrópicos e educacionais.

A Unimed do Brasil se mantém à disposição para demais esclarecimentos.