Unisocial EVG doa 34 mil cestas básicas a famílias carentes

A- A+

Voluntários do Unisocial entregam cestas básicas a quem necessita Divulgação

Os voluntários do Unisocial EVG realizaram neste domingo (20) a doação de 34 mil cestas

básicas e 10 mil kits de higienes, em uma ação nacional que beneficiou 153 mil brasileiros que

moram em comunidades carentes.

“Estou desempregada, com crianças pequenas em casa e é desesperador abrir a dispensa e ver

a falta de alimentos para dar aos meus filhos. Não sabia o que fazer, não tinha esperança, mas

o Unisocial EVG chegou para mim no momento certo. Além de me beneficiarem com uma

cesta básica e proporcionar aos meus filhos um momento de alegria, também levei para casa

roupas e brinquedos para eles”, relata Maria de Lordes de Sousa, 55 anos.

Aqueles que estiveram presentes no evento do programa social tiveram acesso a serviços

gratuitos de assistência jurídica, aferição de pressão, teste de glicemia, cabeleireiro, manicure,

design de sobrancelha e limpeza de pele. Assim como atendimentos com dentistas e

nutricionistas.

Uma pesquisa nacional, divulgada no mês passado, apontou que oito em cada dez brasileiros

precisaram cortar gastos em 2021, devido à crise causada pela pandemia.

Mariele Wolf Paulon, 26 anos, explica que encontra muitas famílias precisando de socorro, e é

isso que ações como essa proporcionam a elas.

“Além da falta de alimentos em suas mesas, muitos enfrentam o descaso e a dificuldade até

mesmo de terem aquilo que é básico no nosso dia a dia. Através do programa social, eles têm

acesso a serviços totalmente gratuitos e imediatos, e tudo isso faz a diferença na vida deles”,

conclui.

“Muitas famílias permanecem passando por grandes dificuldades financeiras, em condições

desumanas e precárias devido ao desemprego e renda baixa. Com essa ação, oferecemos

apoio assistencial à população carente de todos os estados brasileiros”, explica Leandro

Zangarini, responsável pelo programa social no país.

Divulgação

O Unisocial EVG doou também 88 mil lanches, 35 mil peças de roupas, 10 mil máscaras e 3 mil

kits de manicure (esmalte, lixa e palito de unha).

Na zona leste de São Paulo, a ação que aconteceu neste domingo (20), beneficiou 800 famílias.

Mantido pela Igreja Universal no Reino de Deus, o Unisocial EVG atua junto às comunidades

carentes desde 1980. Em 2021, os 105.251 voluntários do programa social atenderam

1.198.659 pessoas.