Universal anuncia medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus em templos Água, sabão, álcool gel, distância entre assentos: conheça todas as providências adotadas pela Igreja

A Igreja Universal do Reino de Deus informa os cuidados que adotou no combate à propagação do coronavírus:

– Naquelas localidades onde foi imposto um limite ao número de pessoas em templos religiosos, a Universal obedece a quantidade estipulada pelas autoridades e controla a entrada do público. Se necessário, é ampliado o número de reuniões para atender a todos que procuram a Igreja.

– Antes de entrar no culto, é oferecido ao visitante álcool em gel ou água e sabão para lavar as mãos.

– Dentro dos templos, as pessoas são orientadas a se sentarem distantes umas das outras, mantendo pelo menos uma ou duas cadeiras vazias entre si.

– Serão evitadas orações com imposição de mãos.

– Também recomendamos que as pessoas idosas com saúde fragilizada permaneçam em casa.

A Universal está aberta e funcionando, e observando todas as cautelas.