Universal cede templos para vacinação contra Covid-19

A- A+

A Igreja Universal do Reino de Deus cedeu espaços em quatro templos localizados em

municípios nos estados do Amapá, Pará e de São Paulo, para receberem pontos de

vacinação contra a Covid-19. Serão vacinadas pessoas em faixas etárias definidas pelo

cronograma estabelecido para cada cidade.

Em Sorocaba (SP), a pedido da Prefeitura, um posto de vacinação drive-thru está

funcionando no estacionamento de um templo localizado no centro do município, a partir

desta sexta (19). Uma sala para aplicar as vacinas nos idosos que que chegarem a pé,

também foi montada.

Além da cessão do espaço, a Universal também emprestou mesas e tendas para um

melhor atendimento ao público. Voluntários de programas sociais mantidos pela Igreja estão auxiliando na organização dos carros e fornecerão café da manhã, almoço e água a 75 profissionais de saúde que trabalharão no local.

Já no estado do Pará, a Universal cedeu espaços em templos localizados nas cidades de

Ananindeua e Marituba. Assim como na cidade paulista, voluntários da Igreja ajudam na

montagem da estrutura e fornecerão alimento aos profissionais da saúde.

Um outro posto de vacinação foi instalado em um templo da Universal em Santana,

segunda cidade mais populosa do Amapá.

O Bispo Tiago Lemos, responsável pela Universal em Sorocaba, explica que o empréstimo

do espaço é mais uma oportunidade para ajudar a população da cidade. “Buscamos

oferecer as condições necessárias aos profissionais de saúde empenhados nesta missão, e

facilitar o acesso da população à vacina -- em especial, para os idosos”. O município

paulista foi um dos primeiros do estado a ter um colapso do sistema hospitalar, em

decorrência do recente aumento de casos de covid-19.

Em recente pronunciamento transmitido pela TV Templo e por redes sociais, o Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, cobrou das autoridades o aumento no ritmo da vacinação no país, que está muito lento. “Esperamos que venha a ser acelerado”, declarou.

Todos os voluntários da Universal obedecem rigorosamente os protocolos sanitários.

Agenda: Vacinação contra a Covid-19 em templos da Universal

Sorocaba (SP)

Data: 19 e 20/3

Horário: Das 8h às 16h

Endereço: Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 555

Ananindeua (PA)

Data: 19 e 20/3

Horário: Das 8h às 16h

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 563

Marituba (PA)

Data: 20/3

Horário: Das 10h às 17h

Endereço: Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, 4348

Santana (AP)

Data: 18 e 19/3

Horário: Das 9h às 17h

Endereço: Rua Salvador Diniz, 1054