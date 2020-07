Universal distribui 22 mil toneladas de alimentos a afetados pela crise

Foram arrecadadas e distribuídas exatamente 21.962 toneladas de alimentos Divulgação/UNIcom

Desde março, os programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus estão mobilizados para ajudar as pessoas mais atingidas pela grave crise social e econômica que abateu o Brasil com a chegada do novo coronavírus. Nesse período, foram arrecadadas e distribuídas exatamente 21.962 toneladas de alimentos, entre cestas básicas, produtos in natura e refeições prontas.

Declarada como pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 11 de março, a covid-19 alcançou os brasileiros naquele mesmo mês. Muitos estados e municípios decretaram medidas de distanciamento social e a suspensão de quase todas as atividades de comércio e serviço.

Universal mobilizou seus programas sociais para atender pessoas afetadas pela crise Divulgação/UNIcom

Imediatamente, a Universal deu início a uma mobilização nacional que envolve os programas sociais Raabe, Unisocial, Unisocial-EVG, Anjos da Madrugada, EVG Night, Guardiões da Estrada, Grupo da Saúde (GSU), Calebe, Universal nos Presídios (UNP), Universal Socioeducativo (USE), Vício tem Cura, Força Jovem Universal (FJU), Universal nas Forças Policiais (UFP), Escola Bíblica Infantil (EBI) e Escola de Mães. Todos com o objetivo de ajudar milhões de pessoas que ficaram impedidas de trabalhar nestes quatro meses, além de outros segmentos diretamente impactados pela chegada da doença.

Kits de higiene também foram distribuídos Divulgação/UNIcom

Já foram entregues 660 mil cestas básicas e 467 mil refeições prontas a famílias carentes e idosos. Também foram doados 142 mil litros de leite, 633 mil litros de água, 697 mil kits de higiene, 382 mil kits de luvas e máscaras, 47 mil pacotes de fraldas, 31 mil embalagens de álcool em gel, entre outros itens essenciais.

Todas essas ações humanitárias da Universal, durante o período da pandemia da covid-19 no Brasil, contam com o trabalho de 793 mil voluntários.

Presos em presídios; presos em casa

Além do impacto na renda das famílias, a chegada da covid-19 ao Brasil atingiu alguns grupos já fragilizados, como os detentos.

As famílias dos presidiários, que sofrem com tantos problemas, como a crise do desemprego, também precisam enfrentar mais uma dificuldade: o preconceito. A Universal nos Presídios, neste período de pandemia, tem lutado para ajudar ainda mais. “Por isso, doamos 31 mil cestas básicas para familiares de presos em todo o país”, relata Clodoaldo Rocha, responsável pela UNP.

Outro segmento que sofreu um forte impacto a partir das medidas de distanciamento social foram as crianças em idade escolar. Com a suspensão das aulas e a quarentena obrigatória, meninos e meninas estão praticamente presos em casa há quatro meses, enfrentando todo tipo de dificuldade para aprender e se desenvolver de modo sadio.

Kits de atividades são distribuídos para crianças Divulgação/UNIcom

Por isso, o programa social EBI tem um projeto para levar educação cristã e entretenimento voltado a famílias que não têm acesso à Internet. “Ajuda muito, porque as crianças têm se fortalecido, se acalmado. Proporcionamos para os pequenos esse aprendizado de valores fundamentais”, explica Andrea Oliveira Villas Boas, responsável pelo programa social.

"Nessas visitas, que são agendadas, a educadora leva seu celular com acesso à internet para que a criança possa receber o conteúdo que produzimos. Também entregamos kits de atividades (desenhos e pinturas), bolacha, suco e doces. Fazemos isso para que as crianças se sintam na EBI, mas dentro de suas casas", conta Andrea. Desde o início da quarentena, a EBI já doou 552 mil publicações para atividades infantis.

Alguns números da ajuda humanitária da Universal no período da pandemia:

● Alimentos doados (cestas básicas, in natura, refeições, leite etc.): 21.962 toneladas

● Pessoas beneficiadas com doação de alimentos: 6.234.653

● Crianças beneficiadas: 250.135

● Idosos beneficiados: 161.179

● Pessoas beneficiadas com doação de sangue: 95.524

● Voluntários envolvidos nas ações: 792.59