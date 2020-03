Universal distribui 31 toneladas de alimentos a famílias que perderam renda com quarentena

População da periferia de SP recebe mantimentos Divulgação

O programa social Unisocial, da Igreja Universal do Reino de Deus, intensificou as ações humanitárias por todo o Brasil, em decorrência da grave crise social e econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Apenas na periferia de São Paulo, a iniciativa distribuiu 31 toneladas de alimentos in natura -- frutas, legumes e hortaliças -- neste mês de março.

A região da capital paulista concentra famílias de baixa renda, trabalhadores informais e desempregados, segmentos que foram os primeiros afetados pela paralisação da economia do Brasil. Para evitar a propagação do novo coronavírus, a cidade impôs restrições à circulação de pessoas nas últimas semanas, além de determinar o fechamento de praticamente todo tipo de estabelecimento de comércio ou serviço.

Os voluntários do Unisocial recolheram e doaram os alimentos para ajudar na sobrevivência de 4.550 famílias que enfrentam o confinamento doméstico imposto pela quarentena, e que se encontram sem qualquer possibilidade de obter alguma renda.

Ação da Universal em são Paulo Divulgação

“Essa doação é muito importante, porque tem muita gente desempregada. Eu sou um desses casos. Estava trabalhando como motorista de aplicativo, com carro alugado. Tive que entregar o carro”, explica Ronnievon Antônio. “Essa ação vai salvar diversas famílias, inclusive a minha. Eu tenho uma filha que também está desempregada e os alimentos vão ajudar bastante”.

A voluntária Kelly Oliveira relata que o Unisocial está entregando os alimentos nas casas de idosos e de famílias com crianças pequenas dessas comunidades carentes, mas observando todas as recomendações sanitárias para evitar a propagação do coronavírus.

“As famílias estão recebendo esses alimentos de qualidade, e todos ficaram bastante felizes. A gente pede para eles se prevenirem e que se mantenham em casa, porque com certeza virá ajuda, principalmente da Universal”, ressalta ela. “Nós estamos em uma situação difícil por causa do coronavírus. As pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, de sair de casa para ir ao mercado ou à feira. E a Universal está com esse trabalho bem bacana”.

Economistas avaliam que a crise gerada pela pandemia pode elevar a 20 milhões o número de desempregados no Brasil em setembro de 2020.

A Organização Mundial do Trabalho (OIT) estima que a perda de renda do trabalhador chegará a 3 trilhões de dólares em todo o mundo.