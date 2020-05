Universal distribui 4 toneladas de alimentos no extremo sul de SP Comunidade local compareceu para receber mantimentos; Ação aconteceu para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus

A Universal, através da Unisocial, realizou uma ação no Parque Novo Santo Amaro, extremo sul da cidade de São Paulo, onde distribuiu 4 toneladas de alimentos para cerca de 300 famílias.

A distribuição de mantimentos aconteceu no Campo da Macaca e o ato ajudou pessoas e famílias atingidas pela pandemia do coronavírus. A chegada do vírus ao Brasil prejudicou a economia e fez com que muita gente perdesse seus empregos e grande parte da renda, comprometendo assim suas necessidades mais básicas.

“Agradeço ao bispo Sansão e ao Unisocial pelo projeto e atendimento na distribuição de legumes e frutas em nossa comunidade”, disse Daniel, presidente do CDC Maria Caetano, do Campo da Macaca.

Para fazer o trabalho de auxílio à população do Parque Novo Santo Amaro, os voluntários da Unisocial tomaram todos os cuidados com os presentes. Houve higienização de todas as pessoas que lá compareceram com álcool em gel, utilização de máscaras e distanciamento social.

Assista ao vídeo: