Universal homenageia militares, policiais, bombeiros e integrantes da Justiça

Divulgação

Neste domingo (29), a Igreja Universal do Reino de Deus homenageará os agentes das forças policiais e de segurança pela passagem do Dia do Soldado (25). A Consagração acontecerá em todos os 8,7 mil templos da Universal espalhados pelos 26 estados e Distrito Federal. No Templo de Salomão, em São Paulo (SP), a reunião será conduzida pelo Bispo Renato Cardoso, a partir das 9h30.

Durante a celebração, a Universal concederá um diploma de Honra ao Mérito pelos atos heroicos como guardiões da sociedade a membros das Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais, além de agentes penitenciários e magistrados e servidores do Poder Judiciário.

Autoridades das instituições homenageadas participarão da Consagração deste domingo. Serão observadas todas regras locais de protocolo sanitário para evitar a propagação e o contágio pela covid-19.

“Esta homenagem tem o propósito de dedicar um dia de honrarias e valorização aos integrantes das forças de segurança e dos órgãos da Justiça. Eles se doam todos os dias para servir e proteger a sociedade, com juramento de sacrifício da própria vida para cumprir seu dever”, explica Roni Negreiros, responsável pelo programa social Universal nas Forças Policiais (UFP).

A UFP foi criada pela Universal em 2004 para prestar assistência a membros das polícias, Forças Armadas e das demais instituições de segurança e Justiça.

Entre outras atividades, o programa social promove palestras sobre temas diversos, como corrupção, ética, drogas e estrutura familiar. Em 2020, as ações da UFP beneficiaram 1,3 milhão de pessoas.