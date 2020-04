Universal leva ajuda a três comunidades carentes atingidas por incêndios em São Paulo

Do R7

Nos últimos dias, três comunidades na capital paulista foram atingidas por incêndios. As tragédias nos bairros do Limão (19/3), Campo Limpo (27/3) e Jaguaré (28/3) afetaram a vida de famílias que já enfrentavam dificuldades financeiras decorrentes da quarentena contra a propagação da Covid-19. Para ajudar os moradores dessas comunidades, o Unisocial-EVG – programa social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus – doou 50 cestas básicas, 350 garrafas de água e 90 kits de higiene.

Uma pesquisa do Instituto Data Favela apontou que um a cada três moradores de favela no Brasil terá dificuldade para comprar produtos básicos, como alimentos, em decorrência da quarentena contra a pandemia do coronavírus.

As famílias afetadas pelas tragédias terão agora, além do desafio de sobreviver financeiramente em meio ao isolamento, o obstáculo de reerguer suas casas após os incêndios.

Uma das casas atingidas pelo incêndio foi a do casal Lívia Helena, 50, e Saulo Conceição, 45. Eles foram assistidos pelo programa social na Comunidade dos Tubos, no bairro do Limão.

Para Lívia, apenas o fato de terem sido lembrados nesse momento, já reacende suas esperanças. “Receber ajuda como essas que vocês trouxeram é fundamental, porque não estávamos esperando um incêndio, não estávamos preparados para perder tudo de repente”.

“Quando chegamos nas comunidades atingidas, encontramos um cenário de destruição e percebemos que as chamas acabam consumindo, em muitos casos, não apenas os bens materiais, mas também a própria esperança. Por isso, além da assistência social, levamos conforto e palavras de ânimo”, relata o responsável pelo Unisocial-EVG, Renê Moraes.