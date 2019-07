Universal recebe homenagem de deputados de SP por seus 42 anos

Plenário da Assembleia Legislativa ficou lotado em homenagem à Universal Edu Garcia/R7

O plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ficou completamente lotado na noite desta sexta-feira (26) para a cerimônia organizada pelos deputados paulistas para homenagear os 42 anos da Igreja Universal, completados no último dia 9 de julho. No evento, foram ressaltados os relevantes serviços prestados pela instituição à sociedade paulista por meio de suas obras sociais.

A cerimônia foi proposta ao presidente da Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Gilmaci Santos e contou com a presença de diversos outros deputados da Casa Legislativa Paulista. Também compareceram ao evento o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Pereira e o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

"Quando fazemos isto é o Estado de São Paulo, o povo deste Estado representado por nós deputados, homenageando a Igreja Universal", afirmou Santos, que presidiu a sessão solene e entregou, ao lado do deputado federal Marcos Pereira, uma placa comemorativa ao bispo Eduardo Bravo, representante da Universal.

"Os trabalhos sociais são muito importantes e eles chegam onde o poder público ainda não chegou, ou chega ajudando o poder público. São mais de 30 trabalhos sociais que ajudam as pessoas. Mas o trabalho mais importante não são os trabalhos sociais, o mais importante é que temos levado uma mensagem de fé", afirmou Bravo.

Marcos Pereira, Eduardo Bravo e Gilmaci Santos Edu Garcia/R7

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, também ressaltou a importância da homenagem e do trabalho da instituição para a sociedade.

"Eu parabenizo a iniciativa desta Casa Legislativa em homenagear a Igreja Universal nesta noite por seus 42 anos. Essa sessão mostra o reconhecimento desta casa ao trabalho, aos frutos que vem dando a Igreja Universal com suas obras sociais", afirmou Pereira.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também enalteceu a importância da Igreja Universal para a população paulistana. "Em nome de toda população da cidade de São Paulo, venho agradecer o trabalho da Igreja Universal pela população mais vulnerável desta capital".

O prefeito Bruno Covas homenageia a Igreja Universal Edu Garcia/R7

A cerimônia, que durou cerca de 2 horas, além das homenagens de outros deputados estaduais presentes, também contou com apresentações do coral da Igreja Universal, uma homenagem do bispo Eduardo Bravo para grupos de voluntários da instituição e um discurso emocionado da deputada estadual Edna Macedo, irmã do líder da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo.

"Eu gostaria muito que meu irmão pudesse estar aqui presente. Quero dizer a todos que participam, que ele sozinho foi impulsionado pela fé, mas que todos fazem parte desta história: os obreiros, os pastores, os bispos. Ninguém faz nada sozinho, por isso agradeço do fundo do meu coração a todos que participam de todos os grupos da Igreja Universal do Reino de Deus. Todos vocês são importantes para nós", afirmou Edna.

Plenário e tribunas da Assembleia Legislativa ficaram lotados para a homenagem Edu Garcia/R7

42 anos da Igreja Universal

A Universal foi fundada em 9 de julho de 1977 pelo Bispo Edir Macedo, no coreto da Praça Jardim do Méier, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje, com sede no Templo de Salomão, em São Paulo, a Universal conta com quase 10 milhões de fiéis e simpatizantes em 127 países dos cinco continentes.

Mais homenagens pelo Brasil

Com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Câmara dos Deputados também promoveu uma Sessão Solene pelos 42 anos da Universal, no dia 10 de julho.

Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que “o saldo [da atuação da Universal] é muito positivo para todos os brasileiros, inclusive, para os que têm outras religiões, ou não têm religião nenhuma”.

Além de São Paulo, outros estados também renderam homenagens semelhantes à Universal em 2019, como as Assembleias Legislativas do Amazonas, de Minas Gerais e do Pará.