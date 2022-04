Uso da carteira de radialista como identidade avança no Senado Projeto foi encaminhado para a análise da Comissão de Constituição e Justiça após aprovação nesta quinta-feira (7) Uso da carteira de radialista como identidade avança no Senado

A- A+

Sessão da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Pedro França/Agência Senado - 7.4.2022

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado aprovou nesta quinta-feira (7) um projeto de lei que permite a utilização da carteira profissional de radialista como documento de identidade em todo o país. Antes de ser votada no plenário, a proposta ainda precisa passar pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania).

A carteira do profissional terá de ser emitida pelo sindicato da categoria ou por alguma federação credenciada junto ao Ministério do Trabalho e Previdência no caso da falta de um sindicato na área de atuação do radialista.

Segundo o texto do projeto, o modelo da carteira profissional do radialista deverá contar com a inscrição "válida em todo o território nacional". Além disso, a proposta prevê que o radialista não sindicalizado também faça jus à carteira, desde que seja habilitado e registrado perante o órgão regional do Ministério do Trabalho e Previdência.

Presidente da comissão, o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) elogiou o objetivo do projeto e a importância dele para os radialistas. "O rádio tem alcance onde a internet não chega, a televisão não chega. O rádio tem o imediatismo e a credibilidade ao mesmo tempo, e os radialistas, através de uma ação como essa, que busca trazer uma carteira de identificação profissional com validade em todo o território nacional, traz um reconhecimento merecido a essa categoria."