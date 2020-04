Vacinação de caminhoneiros contra gripe começa na quinta (16) Governo Federal fez parceiras com entidades que vão montar pontos de apoio e vacinação em rodovias do país para imunizar a categoria

Vacinação será feita em todo o país para estas categorias até 9 de maio Divulgação

Caminhoneiros e trabalhadores portuários vão poder se vacinar contra a gripe à partir desta quinta-feira (16) em todo o Brasil, após serem incluídos como grupos prioritários para receber a vacina pelo Ministério da Saúde.

Segundo o Governo Federal, serão distribuídas 2 milhões de doses da vacina, que não protege contra a covid-19, mas previne contra os três tipos de gripe mais comuns no país e acaba auxiliando os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico do coronavírus, já que os sintomas são semelhantes aos da gripe.

“É nosso dever garantir essas condições e dar segurança para todos que estão nas estradas. Os profissionais de transporte terão esse suporte porque o Governo Federal está garantindo esse conforto a mais aos trabalhadores que estão prestando um grande serviço ao nosso país, tão importantes para nós, especialmente, neste momento", afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Estas categorias profissionais foram incluídas no calendário prioritário de vacinação por um pedido do Ministério da Infraestrutura, que fez parcerias com entidades do setor que vão montar pontos de distribuição da vacina pelas estradas do país.

CHN ou Crachá

Para que o profissional destas categorias possa receber a vacina, que será aplicada até 9 de maio, deverá comprovar que trabalha no setor.

Para isto, será necessário apresentar a carteira de habilitação nas categorias C ou E, crachá da empresa, holerite, carteira de trabalho ou carteira de sócio do sindicato dos transportes.

Já o trabalhador portuário deve apresentar comprovante do registro no Órgão Gestor de Mão de Obra ou a carteira de sócio do sindicato da categoria, holerite, carteira de trabalho ou crachá da empresa.