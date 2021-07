'Valorize sua Vida': mobilização alerta para riscos da depressão

Brasil | Do R7

Campanha Valorize sua Vida Divulgação

Com o objetivo de ajudar a população no combate à depressão, ansiedade e outros problemas emocionais e psicológicos, neste sábado (17) terá início a campanha nacional "Valorize sua Vida". Cerca de 5 mil voluntários sairão pelas ruas de cidades de todos os 26 estados e do Distrito Federal distribuindo material informativo e montando espaços de conversa, para quem quiser tirar dúvidas ou desabafar.

Um levantamento divulgado pelo Fórum Econômico Mundial apurou que, para 53% dos brasileiros, o seu bem-estar mental piorou desde o início da pandemia da covid-19. Segundo outro estudo, da Universidade de São Paulo (SP), o Brasil é o líder mundial de casos de depressão (59%) e ansiedade (63%) neste período.

De acordo com especialistas, a deterioração da saúde mental dos brasileiros está associada ao isolamento social e à grave crise econômica causada pelas medidas de restrição para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços.

Até o final do mês, a campanha "Valorize sua Vida" realizará ações de conscientização e incentivo em cruzamentos movimentados, exibindo faixas e distribuindo folhetos informativos e livros. Além disso, em praças e outros espaços públicos, voluntários engajados na mobilização estarão disponíveis para conversar com transeuntes, oferecendo apoio emocional a quem necessitar.

A estimativa dos organizadores é que 300 mil pessoas sejam alcançadas e beneficiadas pela mobilização.

Na cidade de São Paulo, o lançamento da campanha acontecerá no sábado (17), a partir das 9h, no Parque do Ibirapuera.

Todos os protocolos sanitários para se evitar o contágio e a propagação do novo coronavírus serão respeitados pelos voluntários da mobilização nacional.