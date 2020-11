Daniela Matos, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

“Vamos aguardar, é prudente”, diz Mourão sobre vitória de Joe Biden Democrata foi eleito presidente dos Estados Unidos da América no último sábado (7). Presidente brasileiro ainda não cumprimentou vencedor

Na imagem, vice-presidente Hamilton Mourão Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - .03.11.2020

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse nesta segunda-feira (9) que irá aguardar a posição do presidente Jair Bolsonaro sobre os cumprimentos a Joe Biden pela vitória sobre Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e afirmou que o ato é “prudente”.

“Isso aí eu aguardo o posicionamento do presidente da República. O que eu estou vendo é o seguinte: até o presente momento, a forma como se desenrola as coisas nos Estados Unidos é diferente daquilo do Brasil”, disse Mourão.

“Eles não têm tribunal eleitoral, essas coisas todas, então, eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão, se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele e eu acho que é óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito”, acrescentou.

O Brasil e Suriname são os únicos países da América do Sul que ainda não parabenizaram Joe Biden pela conquista da Casa Branca, informada pela imprensa norte-americana no último sábado (7). Questionado, Mourão diz que não vê risco de o país “ficar para trás”.

“Vamos aguardar. É uma questão prudente. Eu acho que essa semana define o que estiver pendente e aí a coisa volta ao normal e a gente se prepara para novo relacionamento que tem que ser estabelecido”, disse Mourão.