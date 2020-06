'Vamos tratar de salvar vidas e empregos no Brasil', afirma Maia Presidente da Câmara disse que é preciso se concentrar no combate à covid-19 ao invés de discutir a sucessão nos comandos da Câmara e do Senado

Presidente da Câmara defendeu agenda de combate à pandemia de covid-19 Najara Araujo/Câmara dos Deputad - 28/05/2020

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse nesta terça-feira (2), em Brasília, que os Poderes precisam se concentrar em "salvar vidas e empregos" ao invés de discutir uma possível campanha para a sucessão dos comandos da Câmara e do Senado Federal.

“Cabe no meio de 30 mil mortes tratar de eleição para presidente da Câmara e do Senado? Pelo amor de Deus! Vamos tratar de salvar vidas, salvar empregos no Brasil. Nossa agenda precisa ser essa”, comentou Maia.

A declaração foi dada após o deputado Eduardo Bolsonaro ter afirmado que o pai, o presidente Jair Bolsonaro, poderia "participar" do processo de escolha dos próximos presidentes das duas casas do Poder Legislativo.

"O presidente Jair Bolsonaro sempre respeitou muito a independência dos Poderes e não participou ativamente dessa primeira eleição, desse biênio em que foi eleito o Rodrigo Maia. Atualmente, já ocorreu a maturidade para que seja necessária não a interferência, mas a participação do governo", disse o filho do presidente da República durante um congresso online.

Maia, no entanto, contestou a suposta capacidade de interferência do governo ao lembrar que na última eleição para o comando da casa, em 2019, ele venceu mesmo com o "Onyx [Lorenzoni] fazendo campanha até o último dia."

“Não sei se tem essa influência toda, mas me deixa perplexo como alguém, no meio de uma pandemia, com mais de 30 mil mortes, com a economia encaminhando para cair 7%, alguém possa estar preocupado com eleição para presidente da Câmara e do Senado”, completou.