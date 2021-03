Veja a evolução da ocupação de UTIs por covid-19 no país Segundo mapas do Observatório da Fiocruz, atualmente são 19 estados mais o DF com mais de 80% de leitos ocupados

Brasil | Do R7

A- A+

Veja a evolução da ocupação dos leitos de UTI Divulgação/Agência Fiocruz

O Observatório da Fundação Oswaldo Cruz sobre o monitoramento da situação da pandemia do novo coronavírus do Brasil divulgou um mapa mostrando como a situação de ocupação de leitos de UTI se agravou no Brasil desde julho de 2020.

A série histórica mostra que de julho a outubro os hospitais tiveram ocupação menor, depois as pessoas passaram a precisar mais de leitos de UTI. Atualmente, 19 estados mais o Distrito Federal aparecem com mais de 80% dos leitos ocupados. No último mapa, esses estados aparecem em vermelho.

Leito de UTI Violeta Santos Moura/Reuters - 26.2.2021

O observatório mede quatro indicadores básicos da pandemia: Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); casos e óbitos por Covid-19; e taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19 para adultos no SUS.

Seguindo a Organização Mundial da Saúde, as taxas de ocupação são classificadas em zona de alerta crítica (vermelho) quando iguais ou superiores a 80%, em zona de alerta intermediária (amarelo) quando iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%, e fora de zona de alerta (verde) quando inferiores a 60%.

Veja a evolução da ocupação dos leitos de UTI em 2021 no Brasil Divulgação/Agência Fiocruz